Lazio, il paradosso dei calci d'angolo: che differenza tra Coppa e campionato
RASSEGNA STAMPA - Il gol di Romagnoli, nato da corner battuto da Zaccagni, ha spinto la Lazio avanti in Coppa Italia e riacceso le speranze anche in campionato. In questa Serie A, infatti, sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra di Sarri è quella che ha segnato meno gol da palla inattiva (solo 7) ed è l’unica a non aver ancora trovato la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Un limite evidente, soprattutto in questo finale di stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove si è aperta anche la possibilità di conquistare un trofeo, proprio dopo la sfida con l’Atalanta.
Il confronto con la scorsa stagione è netto: i calci piazzati erano uno dei punti di forza della Lazio di Baroni, mentre quest’anno le poche soddisfazioni sono arrivate soprattutto in Coppa Italia. Prima della gara di Bergamo, infatti, era stato decisivo il colpo di testa di Zaccagni negli ottavi contro il Milan all’Olimpico.
In vista della sfida di questa sera, c’è però un dato che può far sperare la Lazio: l’Udinese è la squadra che in campionato ha incassato più gol su punizione diretta (3, di cui gli ultimi due in trasferta).