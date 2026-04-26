Serie A, il Torino frena la corsa dell'Inter: solo un pari per Chivu
Si ferma la corsa dell’Inter, che comunque non avrebbe potuto conquistare il titolo oggi, nella gara contro il Torino che si è conclusa con un frizzante 2-2.
Iniziano al meglio i nerazzurri che sbloccano il match con la rete di Thuram e, nella ripesa, raddoppiano con il gol di Dimarco. Per la squadra di Chivu il match sembra normale amministrazione almeno fino alla rete di Simeone che riapre la sfida. Nove minuti più tardi arriva il pareggio del Toro con Vlasic che trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Carlos Augusto.
Sale quindi a 79 l’Inter, a 41 il Torino.
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