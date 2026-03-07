Serie A | Il Como espugna Cagliari: i lariani agganciano la Roma
07.03.2026 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Terza vittoria consecutiva per il Como di Fabregas che, alla Unipol Domus, batte per 1-2 il Cagliari.
La sfida si mette subito in discesa per i lariani che passano in vantaggio al 14' con Baturina e chiudono avanti il primo tempo. Nella ripresa il Cagliari trova la rete dell'1-1 con Esposito ma è il gol di Da Cunha ha regalare al Como i tre punti.
Una vittoria che permette quindi a Nico Paz e compagni di salire a quota 51 punti in classifica e di agganciare la Roma. Rimane invece a 30 il Cagliari a +6, al momento, dalla zona retrocessione.
