Serie A | Il Como espugna Cagliari: i lariani agganciano la Roma

07.03.2026 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Terza vittoria consecutiva per il Como di Fabregas che, alla Unipol Domus, batte per 1-2 il Cagliari.

La sfida si mette subito in discesa per i lariani che passano in vantaggio al 14' con Baturina e chiudono avanti il primo tempo. Nella ripresa il Cagliari trova la rete dell'1-1 con Esposito ma è il gol di Da Cunha ha regalare al Como i tre punti.

Una vittoria che permette quindi a Nico Paz e compagni di salire a quota 51 punti in classifica e di agganciare la Roma. Rimane invece a 30 il Cagliari a +6, al momento, dalla zona retrocessione.

