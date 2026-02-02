Serie A | All'Udinese basta Ekkelenkamp: Roma ko
02.02.2026 23:26 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Terza vittoria consecutiva per l'Udinese che al Bluenergy Stadium batte di misura la Roma. Alla squadra di Runjaić basta la rete di Ekkelenkamp all'inizio della ripresa per portare a casa i tre punti.
Si ferma invece la squadra di Gasperini che dopo il pari contro il Milan cade in casa dei friulani e viene scavalta dalla Juventus che sale al quarto posto a quota 45 punti. Balzo importante dell'Udinese che raggiunge la Lazio a quota 32.
