Serie A | Como formato Europa: tris al Pisa e quarto posto
Terza vittoria consecutiva per il Como che cala il tris in casa del Pisa e conquista tre punti che lanciano i lariani direttamente al quarto posto in classifica.
Dopo un primo tempo in cui la squadra di Gilardino ha messo in non poca difficoltà quella di Fabregas nella ripresa il Como ha avuto sempre in mano il pallino del gioco. Al 68’ Perrone apre le marcature e poi la doppietta di Douvikas fissa il punteggio sul 3-0.
Tre punti preziosismi che permettono al Como di portarsi a 33 punti, al pari della Juve che sarà impegnata contro il Sassuolo; niente da fare invece per il Pisa che rimane all’ultimo posto a quota 12.
