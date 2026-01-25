Serie A | Il Sassuolo torna a vincere: Cremonese ko di misura
25.01.2026 14:37 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo più di un mese il Sassuolo torna a vincere e lo fa battendo la Cremonese. Alla squadra di Grosso basta la rete di Fadera al terzo minuto per portare a casa tre punti preziosissimi che permettono ai neroverdi di salire a quota 26 punti in classifica a tre lunghezze dalla Lazio.
Si ferma ancora la Cremonese che, dopo due pareggi, incappa nella seconda sconfitta in quattro partite rimanendo a quota 23 punti.
