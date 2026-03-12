Roma, brutte notizie per Gasperini: Koné salta il Bologna in Europa League
12.03.2026 13:00 di Simone Locusta
La Roma perde un titolarissimo in vista della sfida di oggi contro il Bologna. Per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, Gasperini dovrà fare a meno del suo perno di centrocampo: secondo quanto riportato da Sky Sport, Manu Koné rimasto vittima di un affaticamento muscolare e salterà quindi la sfida del Dall'Ara, in programma alle 18:45.
