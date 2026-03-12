PRIMAVERA | Lazio, ufficiale il rinnovo di Sulejmani: l'annuncio - FOTO
12.03.2026 16:30 di Simone Locusta
La Lazio inizia piano piano a muoversi con i rinnovi di contratto e guarda al futuro. L'ultima mossa, però, riguarda la Primavera: è stato infatti resa nota l'ufficialità del rinnovo di contratto di Flavio Sulejmani, attaccante classe 2009 della squadra allenata da Punzi. Il centravanti albanese si è legato ai biancocelesti per altri 3 anni, firmando fino al 2029. Ad annunciarlo è stata l'Omnia Football Players, la sua agenzia, tramite i suoi profili social.
