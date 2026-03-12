Europa League, si gioca Bologna - Roma: il programma completo
12.03.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di José María Díaz Acosta
Dopo le due giornate di Champions League, è il turno dell'andata degli ottavi di finale di Europa League e l'attenzione è tutta sul derby italiano tra Bologna e Roma, in scena alle 18.45.
In contemporanea giocheranno anche Lilla-Aston VIlla, Panathinaikos-Betis e Stoccarda-Porto, mentre alle 21.00 sarà il turno di Celta Vigo-Lione, Ferencvaros-Braga, Genk-Friburgo, Nottingham-Midtjylland
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.