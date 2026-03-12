Lazio, Maldini arriva a 'quota cinque': il dato dopo il gol al Sassuolo
12.03.2026 12:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini si è sbloccato. Finalmente il figlio di Paolo è andato in gol anche con la maglia biancoceleste dopo essere arrivato nella Capitale durante il mercato di gennaio.
Il gol che ha aperto le marcature contro il Sassuolo ha sbloccato la quinta squadra per Daniel: come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio è il quinto club con cui Maldini va a segno dopo Milan, Spezia, Monza e Atalanta.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.