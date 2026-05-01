Lazio, Greenwood può sbarcare in Italia: lo vuole una big di Serie A
RASSEGNA STAMPA - Intrecci di mercato. Asse tra Premier League, Serie A e Ligue 1: c’entrano due esterni che possono cambiare maglia quest’estate. Ed entrambi hanno un legame con la Lazio: il primo è Francisco Conceicao, figlio dell’ex biancoceleste Sergio nel mirino di Liverpool e Manchester United; il secondo è Greenwood, su cui potrebbero fiondarsi i bianconeri in caso di partenza proprio del portoghese.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inglese potrebbe decidere di lasciare il Marsiglia se non arriverà la qualificazione in Champions League. In passato era stato molto vicino alla Lazio, senza mai sbarcare nella Capitale. Adesso può arrivare in Serie A: su di lui ci sono pure Borussia Dortmund e Atletico Madrid. La Juventus si è iscritta alla corsa, ma prima bisognerà chiarire il futuro di Conceicao (acquistato per 30 milioni, ne serviranno almeno 50) e di Zhegrova (ancora senza bonus, in caso di offerte può andare via).