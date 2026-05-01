Lazio, Tare: “Per Keita ho rischiato tanto. Il colpo a cui sono più legato…”
01.05.2026 17:30 di Mauro Rossi
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© foto di Federico Gaetano
Ai microfoni di Dazn Igli Tare torna più volte al periodo alla Lazio. Tra gli argomenti affrontati anche alcuni colpi portati realizzati in biancoceleste. Queste le sue parole: “Ti ricordi sempre il primo colpo, per me è stato Christian Brocchi dal Milan alla Lazio”.
“E poi avevo un legame molto particolare con Keita Balde, che portai alla Lazio quando non aveva compiuto ancora 15 anni”.
“Era una forte responsabilità da parte mia, usai anche il posto da extracomunitario della prima squadra perché ero consapevole avrebbe potuto fare una carriera importante. Molto più di quanto ho fatto”.