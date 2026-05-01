Coppa Italia, per Lazio - Inter ritorna il progetto Road to Zero: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - In occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter prevista per il 13 maggio la Lega Serie A insieme a Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità proporrà nuovamente il progetto Road to Zero.
Lo riporta il Corriere dello Sport, facendo seguito alla presentazione andata in scena ieri allo stadio Olimpico alla presenza del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, del responsabile eventi dello Stadio Olimpico Andrea Santini, dell’assessore alla mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané, del dg di Roma Servizi per la Mobilità Luca Avarello e della strategica advisor ESG in Sport di Enovation Consulting Cristiana Pace.
Tra le misure previste per ridurre il più possibile le emissioni dell’evento la presenza di biglietti unicamente digitali, il potenziamento dei trasporti pubblici, il viaggio gratuito sui mezzi per i possessori di biglietto per lo stadio ma anche sconti sui Frecciarossa, eliminazione della plastica monouso nei bar e donazione delle eccedenze alimentari. Previsti inoltre occhiali speciali per i tifosi daltonici e l’utilizzo della quiet sensory room per bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali.