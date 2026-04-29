Lazio, Motta e la notte di Coppa: "Ecco cosa mi hanno detto Lotito e Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È passata una settimana ma dell'impresa di Motta contro l'Atalanta in Coppa Italia se ne parlerà ancora molto. Massimo Giletti, infatti, lo ha intervistato per TuttoSport e, tra vari aneddoti, il giovane portiere ha anche rivelato cosa gli hanno detto Sarri e Lotito dopo l'impresa:

"Il presidente mi ha abbracciato e mi ha detto una frase molto importante: sono felice, non per le tue prodezze, ma per la persona che sei. Sarri invece non mi ha detto nulla". Il giornalista, però, ha sottolineato che il tecnico gli ha detto di "non esaltarti troppo perché devi stare coni piedi per terra" e a quel punto Motta ha risposto: "Ha fatto bene. Concordo. Ma credo di non correre questo rischio".