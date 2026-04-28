Morte Filippo Checchi, Nuova Tor Tre Teste in lutto: il cordoglio della Lazio

28.04.2026 22:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Morte Filippo Checchi, Nuova Tor Tre Teste in lutto: il cordoglio della Lazio
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Attraverso un post su X, la Lazio ha espresso tutta la sua vicinanza alla Nuova Tor Tre Teste e alla famiglia per la scomparsa del giovane calciatore di 14 anni Filippo Checchi. Di seguito il cordoglio: "La S.S. Lazio partecipa al lutto della Nuova Tor Tre Teste per la tragica scomparsa del giovane Filippo Checchi e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore profondo".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.