Milan, Brambati torna sulla Lazio: "Quella partita fece capire..."
L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell'obiettivo Champions del Milan, ormai quasi raggiunto. Nel percorso, la partita contro la Lazio è stata importante per capire che il Milan non è ancora pronto per ambire allo Scudetto. Di seguito le sue parole.
"È quasi fatta. Il Como e la Roma hanno calendari che possono a presagire a quattro vittorie consecutive, però il Milan deve pensare al proprio percorso e fare i punti che servono. Il rammarico secondo me resta nella trasferta e brutta sconfitta di Roma contro la Lazio. In quel momento della stagione i rossoneri avrebbero dovuto osare di più e provare a vincere. Quella partita fece capire tante cose: per lo scudetto a questo Milan manca ancora qualcosa..".