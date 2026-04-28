AIA, parla Zappi: "Abbiamo fiducia nella giustizia. E Rocchi..."

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Antonio Zappi, presidente dell'AIA inibito per 13 mesi, è arrivato al CONI per l'udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia circa, appunto, la sua inibizione ricevuta dalla FIGC. Queste le sue parole ai microfoni dei cronisti presenti.

"Credo che uno sportivo debba sempre affrontare le partite che disputa con fiducia. Abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo, siamo all'ultimo grado della giustizia sportiva e l'affrontiamo con grande fiducia e grande speranza. Ovviamente chi è accusato di alcuni atti che ritiene di non aver compiuto o che comunque non fossero disciplinarmente rilevanti, ha speranza di trovare un giudice che lo riconosca".

"Il caos arbitri? In questo momento ho dei problemi personali da dover risolvere tra qualche minuto. Poi ci sarà tempo e modo di commentare anche questo. Ho mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni, sono vicino e solidale con loro. Appena ho ricevuto la segnalazione che ci fosse qualcosa ho informato gli organi competenti. Io sono inibito ma c'è un aspetto umano. L'indagine è in corso, mi auguro si risolva in fretta. Credo che a volte questa volontà di descrivere il mondo arbitrale come dilaniato sia per interessi estranei al mondo arbitrale stesso, ma non sono convinto corrisponda alla realtà".