Lazio, rimontare è una fatica: il dato dell’era Sarri non lascia dubbi
RASSEGNA STAMPA - Il pareggio con l’Udinese lascia alla Lazio un punto in più in classifica, ma anche uno in più tra quelli guadagnati in rimonta. Una rarità per i biancocelesti, che per qualche minuti avevano addirittura accarezzato la possibilità di portarne a casa tre dopo il gol di Pedro.
Sarebbe stata la prima vittoria in rimonta della stagione per la Lazio, una squadra che fa moltissima fatica a guadagnare punti dopo essere passata in svantaggio, in questa stagione e non solo.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, mettendo insieme questa stagione e la prima era Sarri sono trentacinque le gare in cui la Lazio è passata in svantaggio, per un totale di 105 punti a disposizione. Di questi, solo 11 sono quelli recuperati dai biancocelesti, che come testimoniano i numeri faticano immensamente una volta passati in svantaggio.