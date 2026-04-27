SONDAGGIO - Lazio - Udinese: vota il migliore in campo dei biancocelesti
La sfida tra Lazio e Udinese si è conclusa 3-3 all'Olimpico, il pari è arrivato in pieno recupero con un gol di Maldini che ha evitato ai biancocelesti una sconfitta. Un punto che consente alla squadra di Sarri di guadagnare salire un gradino in classifica, attualmente è a quota 48 punti dietro all'Atalanta a 54 e settima.
Il prossimo appuntamento sarà lunedì 4 maggio contro la Cremonese in trasferta, ma prima di pensare alla sfida è il momento di decretare il migliore in campo contro l'Udinese: potrete farlo esprimendo la vostra preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE)
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