Lazio - Udinese, Cancellieri diffidato e ammonito: salterà la Cremonese
27.04.2026 21:30 di Christian Gugliotta
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Ammonizione pesante per Cancellieri. Al 41' di Lazio - Udinese, l'esterno biancoceleste entra in scivolata su Atta, prendendo la palla e successivamente le gambe dell'avversario. L'arbitro Bonacina non ha dubbi e sventola il cartellino giallo all'indirizzo del numero 22 che, essendo diffidato, salterà la prossima gara di campionato contro la Cremonese.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.