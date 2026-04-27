RIVIVI DIRETTA - Lazio - Udinese 3-3, Maldini la riacciuffa in extremis ed evita la sconfitta
Serie A Enilive | 34ª giornata
Lunedì 27 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - UDINESE 3-3: 18' Ehizibue (U), 50' Pellegrini (L), 80' Pedro (L), 86' - 93' Atta (U), 94' Maldini (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (83' Tavares); Basic, Patric, Taylor (46' Dele-Bashiru); Cancellieri (65' Isaksen), Dia (46' Pedro), Noslin (76' Maldini). A disp.: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic. All.: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (82' Zarraga), Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (69' Buksa), Piotrowski (65' Miller), Atta, Kamara (82' Arizala); Zaniolo, Gueye (82' Bayo). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati. All.: Runjaic.
Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo); Assistenti: Palermo - Zanellati; IV Uomo: Marchetti; VAR: Camplone; AVAR: Maggioni
Ammoniti: 41' Cancellieri (L), 57' Pellegrini (L), 90' Zarraga (U), 97' Patric (L)
SECONDO TEMPO
90'+7' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+7' Ammonito Patric per proteste.
90'+4' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Isaksen per Romagnoli che di testa colpisce la traversa, sulla respinta Pedro fornisce un assist per Maldini che la imbuca alle spalle di Okoye.
90'+3' Gol dell'Udinese! Atta porta in vantaggio l'Udinese.
90'+1' Super parata di Motta sulla conclusione di Zaniolo. C'è deviazione, l'Udinese guadagna un calcio d'angolo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 4' di recupero.
90' Ammonito Zarraga per un intervento su Tavares.
86' Gol dell'Udinese! Atta, sulla parata di Motta su un colpo di testa di Bayo, approfitta della respinta e riporta il risultato sul 2-2 e riapre il match
83' Cambia ancora Sarri: Pellegrini lascia il posto a Tavares.
82' Sostituzione Udinese: fuori Kamara, Kabasele e Gueye; dentro Arizala, Zarraga e Bayo.
80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Grande giocata di Pedro che, servito da Basic, firma il raddopio con un destro a giro nell'angolino e porta avanti i biancocelesti.
76' Sostituzione Lazio: esce Noslin; dentro Maldini.
72' Occasione Lazio! Buona giocata di Pedro per Isaksen che si invola verso la porta, va al tiro ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta ci prova Noslin, ma non centra la porta.
71' Assist di Pellegrini per Noslin che va al tiro, la palla finisce di poco sopra la traversa.
69' Altro cambio per Runjaic: esce Ekkelenkamp; entra Buksa.
65' Sostituzione Udinese: esce Piotrowski; dentro Miller.
65' Sostituzione Lazio: esce Cancellieri; dentro Isaksen
57' Ammonito Pellegrini.
50' GOOOOOOOOOOOOOOL! Pellegrini accorcia le distanze, al volo si coordina e calcia in porta dal limite dell'area. Okoye non può nulla.
46' Fischia l'arbitro, inizia la ripresa.
46' Duplice cambio per Sarri: fuori Dia e Taylor; dentro Pedro e Dele-Bashiru.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Altro calcio di punizione in favore dell'Udinese, Provstgaard ha commesso fallo su Zaniolo.
41' Ammonito Cancellieri per un intervento da dietro su Atta.
39' Noslin subisce fallo, l'arbitro interviene senza estrarre il giallo. Protestano i biancocelesti.
37' Lazzari per Dia, ma i due non s'intendono e favoriscono la ripartenza dell'Udinese.
34' Alla battuta Ekkelenkamp che calcia dritto in porta, punta il secondo palo ma la palla finisce fuori di poco.
33' Zaniolo fermato da Dia, l'arbitro interviene e assegna punizione dal limite dell'area in favore dell'Udinese.
27' Taylor ferma Piotrowski involato verso la porta, l'arbitro interviene ma non estrae alcun cartellino. Protestano i friulani.
24' Piotrowski dal limite dell'area, ancora un intervento di Motta che evita il raddoppio dell'Udinese.
19' Insiste la squadra di Runjaic, stavolta è Atta a cercare la conlcusione. C'è la parata di Motta.
18' Gol dell'Udinese! Azione prolungata dei friulani in zona d'attacco e dopo vari tentanti, Ehizibue trova il guizzo vincente per battere Motta.
10' Buona palla di Noslin per Cancellieri che in area si coordina, va al tiro ma non centra la porta.
6' Cancellieri a duello con Solet, è il biancoceleste a avere la meglio ma commette fallo e concede la ripartenza ai friulani.
4' Ehizibue prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.
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