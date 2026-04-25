FORMELLO - Lazio, la ripresa: gestione totale, Sarri punta l'Udinese

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa in campo dopo due giorni di riposo. La Lazio è tornata ad allenarsi in vista della gara contro l'Udinese, in programma lunedì sera all'Olimpico. Preparazione lampo dopo Bergamo: a Sarri è rimasta solo la rifinitura di domenica pomeriggio per le ultime prove tattiche. La squadra è uscita stremata dalla sfida di mercoledì, per questo potrebbero cambiare diversi interpreti nell'undici titolare.

Sicuramente ci sarà ancora Motta tra i pali, eroe di Coppa Italia. In difesa è out Gila: ha accusato "un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia", insieme a Romagnoli quindi giocherà Provstgaard. Sulle fasce possibile riposo sia per Marusic che per Nuno Tavares: si candidano Lazzari e Pellegrini per giocare dall'inizio.

Previsti due cambi anche a centrocampo: dentro Cataldi e Dele-Bashiru, in panchina potrebbero finire Patric e uno tra Basic e Taylor. L'olandese non si è mai fermato da quando è arrivato, potrebbe partire fuori per rifiatare. In attacco va verso la conferma solo Zaccagni; doppio ballottaggio nel resto del tridente tra Maldini e Dia al centro, per sostituire Noslin, e tra Cancellieri e Isaksen a destra.