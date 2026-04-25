Inter, Chivu avvisa la Lazio: "Siamo sereni, puntiamo ai nostri obiettivi"

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L'Inter si avvicina alle ultime gare di campionato per la vittoria dello scudetto e alla finale di Coppa Italia contro la Lazio. Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti. Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto. Sappiamo quanto abbiamo lavorato ma siamo consapevoli che mancano ancore partite e punti a uno dei nostri obiettivi. Siamo arrivati alla sosta con un bel vantaggio. Arrivarci con la sconfitta contro il Milan ha creato qualche critica, poi abbiamo auto l'opportunità di fare buone prestazioni, la gara con la Roma è stata importante e poi a Como eravamo consapevoli della difficoltà e l'abbiamo portata a casa".

"Io faccio la mia esperienza, ho la fortuna di allenare una squadra che conosco bene, avevo la fortuna di conoscere un po' tutti e tutto. Non sono stato sorpreso da nulla nella professionalità, mi ha colpito la parte umana dei ragazzi che hanno cercato di fare qualcosa di straordinario. Mi prendo questa volontà loro e il senso di appartenenza. Mi ha colpito l'unità. Quando hanno capito che si può essere competitivi e andare contro la narrazione sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta per essere quello che sono sempre stati e non è un caso che siamo primi con un bel margine e una finale di Coppa. Potevamo fare meglio in Champions ma lì mi prendo io la responsabilità. Sono orgoglioso di loro, li amo da morire e a volte mi viene in mente che mettere un giovane allenatore forse gli ha creato qualche disagio per certi aspetti. Io però gli ho sempre detto tutto in faccia".