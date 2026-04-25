Napoli, Rrahmani: "La sconfitta contro la Lazio? Conte ci ha detto che..."
25.04.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Napoli è tornato a vincere, battendo 4-0 in casa la Cremonese. Dopo la gara, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di SkySport della prestazione della sua squadra tornando sulla sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Dopo la partita, Conte ha detto che una sconfitta come quella contro la Lazio può capitare, specie in una stagione piena di difficoltà. Abbiamo risposto nel modo giusto sul campo: la corsa poteva complicarsi, ma anche per la Cremonese non era semplice, visto che stanno lottando per salvarsi. Ancora una volta, abbiamo dato la risposta giusta".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.