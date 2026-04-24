Serie A e Liga unite: la Fifa è pronta ad aprire alle partite all'estero
In questa stagione l’idea di disputare una gara di Serie A all’estero non è andata in porto ma il massimo campionato e La Liga sono pronte a convincere la FIFA in vista della prossima stagione.
Come riportato dal The Guardian il massimo organo calcistico sta vantando la possibilità di consentire la disputa, per ogni campionato, di una gara all’estero a stagione.
Secondo il nuovo protocollo oltre alla possibilità per ogni lega di spostare una gara della massima serie i Paesi ospitanti potrebbero organizzare al massimo cinque partite a stagione legate a un altro campionato. Un modo, questo, per proteggere soprattutto la MLS e il mercato americano, che è senza dubbio quello più richiesto.
Non solo, qualsiasi richiesta di spostare una partita ufficiale all’estero verrebbe presa in considerazione solo con l’approvazione di tutti i principali stakeholder e la Fifa manderebbe un diritto di veto.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.