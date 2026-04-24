WOMEN | Lazio, ufficiale il programma della 21ª giornata: data e orario
Si prepara a ripartire il campionato della Lazio Women. Le biancocelesti saranno impegnate al Fersini contro il Sassuolo sabato 25 aprile alle ore 12:30, con l’obiettivo di portare a casa punti fondamentali per poter sperare in un posto nella prossima Champions League.
La Lazio Women sarà chiamata a vincere, sperando nei passi falsi delle avversarie nelle prossime giornate. Il percorso delle biancocelesti continuerà in casa del Parma domenica 3 maggio alle ore 12:30, dopodiché sarà il turno dell’ultima gara casalinga della stagione.
Proprio in vista della sfida che vedrà la Lazio Women ospitare la Ternana, la FIGC ha reso note data e orario dell’appuntamento al Fersini. La gara è infatti in programma domenica 10 maggio alle ore 18:00, mentre una settimana più tardi a trasferta con la Fiorentina chiuderà la stagione.