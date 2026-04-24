Lazio, Viviano elogia Motta: “Tanta roba! Ma vi dico in cosa può ancora migliorare”

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Arena Sportium.fun l’ex portiere Emiliano Viviano è tornato sulla semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, soffermandosi in particolare sui quattro rigori parati da Edoardo Motta. Queste le sue parole: “I rigori sono stati tanta roba. Al di là di questo, è un ragazzo di personalità, è stato catapultato in una situazione difficile”.

“Mi sembra che gli scivoli tutto addosso. Mi piace come sta in porta, poi ci sono delle situazioni migliorabili come il gioco coi piedi. Anche sul miracolo su Scamacca secondo me spinge da metà porta e poteva muoversi di più coi piedi, poi è stato bravissimo e ci è arrivato lo stesso con un grande tuffo”.

“Comunque non mi sorprende, lo avevo già detto appena preso dalla Reggiana. Lo conosco dai tempi della Juventus e sapevo che fosse un portiere veramente forte”.