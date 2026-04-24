Lazio, Cigarini racconta Motta: "Può migliorare, ma è una forza della natura"

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Intervenuto a Sky Calcio Unplugged, Luca Cigarini ha raccontato il percorso di Edoardo Motta, diventato eroe della Lazio dopo i quattro rigori parati contro l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

"Dopo tre o quattro allenamenti da quando era stato aggregato dalla Primavera alla Prima Squadra, in un classico 5 contro 5, ho detto al preparatore dei portieri che non era male. Poi abbiamo iniziato questo giochetto in cui in 3 o 4 minuti si tirava in porta 50 volte ciascuno e non ne aveva parata forse una. Ci siamo sentiti qualche mese fa. È un ragazzo molto per bene, inquadrato e focalizzato su quello che fa. Non si esalta e se fa un errore non si abbatte, questa è la sua forza".

"Ha fatto i primi mesi alla Reggiana, qualche errore l’ha fatto ma poi ha parato il doppio. Da questo punto di vista è una forza della natura. Va avanti per la sua strada, convinto di quello può fare, sa che deve migliorare molto e si allena forte, ma è consapevole di quello che ha nel suo bagaglio. Secondo me può migliorare dal punto di vista della comunicazione. È giovane e alle prime esperienze. Non è uno che guida la squadra ma lo dovrà fare. Sono tutte caratteristiche che con l'esperienza si mettono dentro. Non averla ma avere una base molto buona, si può solo crescere. Gli farà fare un grande step nella sua carriera, speriamo".