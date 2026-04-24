Lazio, Braglia si sbilancia: "Motta è un enfant prodige"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio l’ex portiere Simone Braglia ha esaltato il portiere della Lazio Edoardo Motta definendolo un “enfant prodige”.

"Vedendo la prestazione ma anche le altre partite, credo che siamo davanti a un enfant prodige. Perché anche l'atteggiamento che ha avuto quando ha parato i rigori è stato da uno già maturo, e soprattutto umile. Ha fatto risaltare la normalità, che oggi non c’è più”.

“Il problema è che dobbiamo andare cauti, non dobbiamo bruciare un talento. Diamogli il tempo di poter migliorare, ma dovrebbe giocare titolare l’anno prossimo. Se ha le qualità vanno sfruttate. Siamo davanti a un portiere che ha doti naturali incredibili, per me addirittura migliori di Donnarumma”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.