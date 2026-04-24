Lazio, De Paola su Motta: "Mai vista tanta qualità, per me è un titolare"
Raggiunto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola ha detto la sua su Edoardo Motta, assoluto protagonista della sfida di Coppa Italia vinta dalla Lazio ai rigori contro l’Atalanta.
“Dal punto di vista tecnico mi ha impressionato. Lui sembrava Spiderman, era velocissimo nell'intuire la direzione. Sicuramente hanno tirato tutti male, ma vedevo una reattività nettamente superiore al tiro dei giocatori. Un portiere così giovane, con queste qualità, non l'ho mai visto. E poi l'umanità di questo ragazzo, che si emoziona, umile, conscio dell'impresa ma comunque concentrato”.
“A un portiere va chiesto che sappia parare, poi può migliorare con i piedi. E un portiere lo giudico sui rigori. Queste sono le caratteristiche principali. E questo lo sa fare, quindi lo terrei come titolare”.
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