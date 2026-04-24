Italia, Guardiola nuovo ct? Pep è intrigato dall'azzurro: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Pep Guardiola ct della Nazionale? Potrebbe essere qualcosa di più che una semplice suggestione. Nel 2018, l'allenatore del Manchester City aveva lasciato la porta aperta a un futuro in Italia, rispondendo con un promettente "perché no?" a una domanda sulla possibilità di allenare nel Bel Paese. Lo spagnolo ha un legame profondo con la penisola, nato ai tempi delle sue avventure con Brescia e Roma, motivo per cui potrebbe ascoltare con interesse un eventuale proposta della FIGC.
A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il prossimo 22 giugno il nuovo presidente federale dovrà avere tra le proprie priorità una chiamata per convincere Guardiola a sedere sulla panchina azzurra. Fino al 24 maggio, Pep sarà impegnato in Premier League, dove proverà a scippare il titolo all'Arsenal. Da quella data in poi, però, ogni giorno potrebbe essere buono per valutare il futuro. Il contratto con il City è ancora in vigore per un anno, ma l'eventuale vittoria del campionato potrebbe spingere il tecnico a provare una nuova avventura, in un paese che ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore.
Il nodo principale è legato allo stipendio. I 24,8 milioni di euro lordi percepiti da Pep in Inghilterra sono impossibili da coprire, ma per provare a ingaggiarlo si potrebbe tentare la stessa mossa utilizzata per portare Antonio Conte in azzurro nel 2014. All'epoca, infatti, uno sponsor tecnico legato all'allenatore coprì circa metà dei 4.1 milioni da lui guadagnati. Si tratta di Puma, brand al quale è legato anche lo stesso Guardiola, che ne è ambasciatore. Per ora si tratta solamente di ipotesi, ma se ci dovesse essere la volontà di trovare un accordo, un grande aiuto potrebbe arrivare proprio da uno sponsor.