Lazio, Mattei: "Solo la Coppa Italia può cambiare la stagione. Tifosi? Scelta coerente"
Anche Stefano Mattei, sempre ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione attuale di casa Lazio, che sfiderà l'Inter il prossimo 13 maggio per alzare al cielo la Coppa Italia. Ecco il suo pensiero:
"Se la Lazio vince la finale, va in Europa, incassa 30 milioni, e alza un trofeo. Ma ad oggi l’Inter parte favorita, una partita non cambia il volto della stagione, come ha detto Sarri. Solo la vittoria della Coppa cambierebbe il volto della stagione.
Tifosi? La contestazione non è contro la squadra per i risultati che non ci sono, ma contro il presidente Lotito. Nel frattempo cosa ha fatto lui per risolvere la situazione? Nulla, quindi se non cambia nulla la contestazione deve andare avanti anche al derby. C’è coerenza. E tanti sono ammirati dalla coerenza dei tifosi della Lazio. Vanno rispettate le scelte di tutti, di chi va e di chi non va all’Olimpico, ma dopo 20 anni che il tifoso non chiede e nel frattempo paga, è giusto che venga ascoltato”.