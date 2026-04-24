Trevisani: "Sarri ha tirato la Lazio per i capelli. A Motta è cambiata la carriera"
Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il passaggio del turno della Lazio contro l'Atalanta, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Motta e sulla stagione di Sarri. Di seguito le sue parole:
"L'Atalanta è uscita per dettagli, c'è un portiere a cui è cambiata la carriera in 30 minuti, tra il gol di Ederson e la parata di Scamacca che è roba da fantascienza. Perché se lui è quello che sbaglia, con Ederson che segna, ed è quello che manda fuori la Lazio vivrà una carriera Motta; se lui è quello che para Scamacca e quattro rigori ne vivrà un'altra. Calcio e vita si sono incrociate in maniera incredibile".
"Finale di Coppa Italia senza mercato estivo e con tanti infortuni, è una stagione che non puoi giudicare negativamente. Sarri ha tirato la Lazio per i capelli, andando a volte contromano, appoggiando i tifosi contro la società. Era contro la cessione di Mandas, poi il calcio ti regala anche queste cose qui".