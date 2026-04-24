Trevisani: "Sarri ha tirato la Lazio per i capelli. A Motta è cambiata la carriera"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il passaggio del turno della Lazio contro l'Atalanta, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Motta e sulla stagione di Sarri. Di seguito le sue parole:

"L'Atalanta è uscita per dettagli, c'è un portiere a cui è cambiata la carriera in 30 minuti, tra il gol di Ederson e la parata di Scamacca che è roba da fantascienza. Perché se lui è quello che sbaglia, con Ederson che segna, ed è quello che manda fuori la Lazio vivrà una carriera Motta; se lui è quello che para Scamacca e quattro rigori ne vivrà un'altra. Calcio e vita si sono incrociate in maniera incredibile".

"Finale di Coppa Italia senza mercato estivo e con tanti infortuni, è una stagione che non puoi giudicare negativamente. Sarri ha tirato la Lazio per i capelli, andando a volte contromano, appoggiando i tifosi contro la società. Era contro la cessione di Mandas, poi il calcio ti regala anche queste cose qui".