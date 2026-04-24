Lazio, Motta è nella storia dei pararigori: in pochi come lui, ecco la lista
Eroe Motta. A Bergamo il portiere della Lazio ha scritto la storia, parando quattro rigori consecutivi nella serie della semifinale di Coppa Italia. Una prestazione strepitosa, che ha regalato ai biancocelesti la finale del 13 maggio contro l'Inter. Come riportato da La Stampa, pochi altri nella storia hanno compiuto la stessa 'impresa' come lui. Sono in sette: il primo è stato Helmut Duckadam il 7 maggio 1986, in finale di Coppa dei Campioni tra Steaua Bucarest - Barcellona.
Poi Ciaran Kelly (finale Fai Cup, Sligo Rovers - Shamrock Rovers il 14 novembre 2010), Daniel Batz (quarti di finale Coppa di Germania, Saarbrucken - Fortuna Dusseldorf il 3 marzo 2020), Denis Onyango (finale Mtn8, Mamelodi Sundowns - Cape Town City il 30 ottobre 2021), Ronwen Williams (quarti di finale Coppa d'Africa, Sudafrica - Capo Verde il 3 febbraio 2024), Adrian Semper (trentaduesimi Coppa Italia, Cesena - Pisa il 17 agosto 2025) e Matvei Safonov (finale Coppa Intercontinentale, PSG - Flamengo il 17 dicembre 2025). L'ultimo, appunto, è Edoardo Motta.