PRIMAVERA | Il calendario della 37ª giornata: quando gioca la Lazio
24.04.2026 18:45 di Christian Gugliotta
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La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della gare valide per la 37ª giornata del campionato di Primavera 1. La Lazio giocherà alle 11:00 di domenica 10 maggio sul campo del Torino, in una sfida che per i baby biancocelesti potrebbe valere ben poco.
La squadra di Punzi, infatti, è a sette lunghezze di distanza dalla zona play-out e potrebbe raggiungere la salvezza aritmetica in una delle due sfide precedenti contro Frosinone e Parma.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.