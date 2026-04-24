Lazio, parla Canovi: "La stagione dipende dalla Coppa Italia. E Lotito..."
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato del futuro e della stagione della Lazio tra la delusione del campionato e lo splendido percorso in Coppa Italia, dove si giocherà la finale contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
"La Lazio va avanti in Coppa Italia, bravo Motta che è la prova che i giovani devono fare esperienza nelle categorie inferiori per poi essere pronti. Se perderà la Coppa Italia sarà una stagione deludente. Altrimenti sarà una buona stagione. Certamente la Lazio non può essere contenta di essere nona in classifica. Ma se vincesse la Coppa le prospettive sarebbero diverse. La prossima stagione? Con Lotito tutto è imprevedibile. Credo che molto dipenderà dal risultato finale della Coppa".