Nesta ricorda: "Da bambino sognavo di giocare solo con la Lazio"
24.04.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta è protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. L'ex difensore in particolare ha raccontato di quando da bambino sognava di giocare solo con la maglia della Lazio. Alla fine, invece, ha fatto diverse esperienze sia in Italia che fuori. Di seguito le sue parole.
“Io dovevo giocare solo alla Lazio, da bambino non mi vedevo con nessun'altra maglia. Noi romani siamo legati alla città e anche poco curiosi a quello che c'è fuori, sbagliando. Andare in un altro posto ti fa crescere. Io ero molto chiuso, la mia famiglia era tutta della provincia di Rieti venuta a Roma per fare i ferrovieri. Anni fa ero un'altra persona, avevo il quartiere e basta. Poi sono sbocciato".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.