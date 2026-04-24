WOMEN | Lazio - Sassuolo, le convocate di Grassadonia: torna Goldoni
24.04.2026 20:00 di Mauro Rossi
Si prepara a tornare in campo la Lazio Women. Le biancocelesti saranno impegnate sabato 25 aprile alle ore 12:30 contro il Sassuolo, per l’occasione Grassadonia ritroverà un gruppo quasi al completo: torna infatti Goldoni, restano invece fuori Lundin e Martin. Di seguito il comunicato con le convocate.
“Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in casa contro il Sassuolo (ore 12:30).
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampisti: Castiello, Benoit, Cesarini, Goldoni, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan, Piemonte, Visentin”.