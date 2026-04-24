Lazio, Zoff: "Motta ha fatto qualcosa di pazzesco. Può arrivare lontano"

A Bergamo è stata la notte di Edoardo Motta, eroe della Lazio nella semifinale contro l'Atalanta con ben quattro rigori parati. Una prestazione straordinaria, che ha stupito anche un'icona come Dino Zoff: "Motta ha fatto davvero una cosa pazzesca, parare quattro rigori su cinque è una roba incredibile. Soprattutto perché sono state prodezze vere e proprie, non errori di chi ha calciato i rigori", ha dichiarato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Nell'intervista concessa per l'edizione odierna de La Rosea, l'ex portiere ha riconosciuto le qualità del ragazzo, sottolienando, però, come il percorso per diventare un top sia ancora lungo: "È giusto mantenere i piedi per terra, è un ragazzo giovane e in quanto tale deve ancora fare tanta strada, migliorare sotto vari punti di vista. Ma quando uno fa quello che ha fatto lui vuol dire che le qualità ci sono e, quando ci sono quelle, si può andare molto lontano".

A colpire maggiormente è Zoff è stata la serenità con cui ha affrontato i rigori: "Era ferocemente concentrato, ma ha sempre conservato una tranquillità di fondo che è fondamentale in situazioni come quelle". Inevitabile l'accostamento a un para rigori come Toldo: "Per certi versi sì, anche perché pure fisicamente Motta un po’ lo ricorda Toldo. Ma il laziale, almeno dal punto di vista numerico, ha fatto anche meglio".

Il suo consiglio per Motta è quello "di continuare così, di restare tranquillo e non montarsi la testa. Si sta comportando molto bene, ma lui sa che ha ancora tante cose in cui deve crescere". Tra i fondamentali da miglioarre c'è sicuramente il gioco con i piedi: "Tra i pali sta facendo cose notevoli. Quella è la base, ma pure la cosa più importante. Negli altri aspetti si fa sempre in tempo a migliorare, ma se non sai parare non vai da nessuna parte. E Motta sa sicuramente parare".