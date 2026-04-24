WOMEN | Lazio, due calciatrici ancora ai box: la nota dall’infermeria
Inizia a ricomporsi il gruppo a disposizione di Gianluca Grassadonia per il rush finale di stagione. Quattro gare separano la Lazio Women dal termine del campionato, con l’obiettivo complesso ma ancora vivo di centrare la qualificazione in Champions.
Dopo una stagione segnata da tanti infortuni, il gruppo delle biancocelesti è quasi al completo. Rimangono indisponibili infatti soltanto Lundin e Martin. Di seguito, allora, le condizioni delle due calciatrici, comunicate dalla Lazio tramite il proprio sito ufficiale.
“Anna Marika Bergman Lundin prosegue il suo protocollo riabilitativo. Emma Martin Queralt non risulta nella lista delle convocate a causa di un problema muscolare”, si legge nell’elenco delle convocate in vista della gara che vedrà la Lazio Women impegnata contro il Sassuolo sabato 25 aprile alle ore 12:30 al Fersini.