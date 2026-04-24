Lazio, precedenti a favore con l’Udinese. Ma il successo interno manca da anni
Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata allo stadio Olimpico lunedì 27 aprile alle ore 20:45 per sfidare l’Udinese nella trentaquattresima giornata di campionato. Quella contro i friulani è una sfida che vanta ben 105 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri con i biancocelesti in netto vantaggio con 48 vittorie contro le 29 dell’Udinese, a fronte di 28 pareggi.
Bilancio che si fa ancor più netto guardando solo i precedenti all’Olimpico: in 52 incroci nella Capitale, infatti, la Lazio ha portato a casa un totale di 27 vittorie, 12 pareggi e appena 13 sconfitte. Nonostante ciò, in Serie A i biancocelesti non vincono all’Olimpico contro l’Udinese dal 1 dicembre 2019, quando arrivò il successo per 3-0 firmato dalla doppietta di Immobile e dal gol di Luis Alberto.
L’ultimo successo casalingo in assoluto risale al 18 gennaio 2022, quando ai supplementari la Lazio vinse grazie al gol di Immobile in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla sfida in Friuli del 27 dicembre 2025, quando Udinese e Lazio pareggiarono 1-1 con Davis che in pieno recupero pareggiò l’iniziale autorete di Solet.