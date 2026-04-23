Serie A | Lazio - Udinese, dove vedere il match in tv e streaming
23.04.2026 20:00 di Christian Gugliotta
Battuta l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia, la Lazio ha ora tre gare di campionato davanti prima di affrontare la finalissima contro l'Inter. Nel 34° turno di Serie A, la squadra di Sarri se la vedrà con l'Udinese, attualmente undicesimo in classifica a meno quattro dai biancocelesti.
La sfida, in programma alle 20:45 di lunedì 27 aprile allo stadio Olimpico, sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e su Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand - accedendo tramite app o sito - su Dazn, Sky Go e NOW.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.