Lazio, la società ringrazia i tifosi: "Avete fatto sentire la vostra voce..." - VD
Al Fersini alla vigilia della gara, nel settore ospiti di Bergamo, al maxi schermo di Tor di Quinto e all'Aeroporto Fiumicino. Il popolo biancoceleste ha ricoperto di affetto gli uomini Sarri, non lasciandoli solo nemmeno per un istante. La finale conquistata ha ripagato tutti, dai poco più di 100 laziali presenti sulle gradinate della New Balance Arena alle migliaia che hanno affollato un parcheggio a Roma Nord per assistere insieme alla sfida.
Attraverso un video pubblciato su Instagram, la società ha ringraziato tutti i sostenitori biancocelesti, accompagnando il filmato con la seguente descrizione: "Prima. Durante. Dopo. Al Fersini. A Fiumicino. A Bergamo. Ovunque. Allo stadio. Davanti alla TV. Sotto un maxi schermo. E ancora lì, al ritorno. Avete fatto sentire la vostra voce. Sempre. Grazie".