Lazio, Petrucci (Sky): "Un finale così era impensabile! E il futuro di Motta..."
Partendo dalla vittoria contro l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Matteo Petrucci ha analizzato ai microfoni di Radio Laziale il successo della Lazio contestualizzandolo nella stagione dei biancocelesti, per poi concentrarsi sulla prova di Motta.
STAGIONE - "Per come si era messa la stagione, un finale così era impensabile per tutte le difficoltà di questa stagione, facendo un grande percorso battendo tre squadre messe meglio di te in campionato. Questo risultato non cambia nulla sul futuro di Sarri, sono altre le divergenze con la società, ci si siederà a fine stagione per capire se si puó andare avanti insieme".
MOTTA - "Motta è arrivato con l’obiettivo di crescere, si è dimostrato subito pronto come portiere, non so se già per essere il titolare con Provedel a disposizione, ma è già un portiere affidabile. In una delle prime partite Motta venne a parlare in mixer zone e si presentó con me, mi ha colpito molto per la sua educazione e per la sua maturità. Ha ancora ampi margini di miglioramento".