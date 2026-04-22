"Lotito venderà la Lazio nel 2026?: la clamorosa 'prediction' di Polymarket

Polymarket è sponsor della Lazio solo da sabato, ma sono già molte le volte in cui è finito al centro dell'attenzione. L'ultimo caso è emerso questa mattina, a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sul portale di riferimento, infatti, è spuntata una nuova prediction che non riguarda solamente i biancocelesti ma anche il futuro del presidente Claudio Lotito come numero uno della Lazio. Nella categoria sport, tra le varie scommesse possibili, ce n'è anche una che permette di puntare sulla possibile cessione della Lazio entro il 2026.

LA PREDICTION - "Lotito venderà la Lazio nel 2026?" è la domanda che viene proposta ai vari utenti registrati su Polymarket che, di conseguenza, avranno la possibilità di scommettere sui vari esiti. Sono due, in particolar modo, le strade su cui poter puntare: una è quella del 'Sì', qualora dovesse essere ritenuta possibile una cessione della Lazio entro la fine dell'anno; l'altra è quella del 'No' se si pensa che il 1° gennaio 2027 Lotito sarà ancora il presidente della società biancoceleste.

FUTURO DELLA LAZIO - Questa prediction non ha nulla a che vedere con il futuro della Lazio. Si tratta semplicemente di uno scenario sul quale poter puntare in cryptovalute a seconda del proprio pensiero. Non è dato sapere, almeno per il momento, se Lotito venderà la società nei prossimi mesi, ma nel dubbio la pubblicazione di una domanda del genere sul portale del nuovo main sponsor della Lazio è quanto meno curiosa.