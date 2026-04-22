Lazio, la Coppa Italia rende ricchi ma non troppo: ecco quanto guadagna chi vince?
La Lazio vuole centrare la finale di Coppa Italia - contro l'Inter - per poter scrivere il suo prossimo futuro, cambiando in corsa le carte oggi presenti sul tavolo. Vincere il trofeo significherebbe garantirsi introiti e accedere al secondo turno preliminare di Europa League, quello decisivo per l'accesso alla seconda competizione europea. Due criteri importanti per potersi regalare un'estate con un po' più di liquidità e con un altro appeal rispetto a quello attuale. Forse più consono alla Lazio. Ma soffermandoci sul lato economico, quanto vale la Coppa Italia? Quanto ha guadagnato la Lazio fino a oggi e quanto potrebbe guadagnare andando avanti nel torneo? A rispondere a questi dubbi è calcioefinanza.it in un approfondimento pubblicato nelle scorse ore al riguardo.
- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;
- Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;
- Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;
- Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;
- Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.
QUANTO HA GUADAGNATO LA LAZIO - Solo per premi, escludendo il botteghino (di cui la società ha realisticamente beneficiato solo contro il Milan, vista la protesta in atto nella semifinale d'andata contro l'Atalanta), la Lazio raggiungendo le semifinali di Coppa Italia ha intascato 2,7 milioni di euro. L'accesso in finale garantirebbe almeno altri 1,9 milioni di guadagno, ma in caso di vittoria la cifra salirebbe a 4,4 per un totale - destinato al vincente finale - di 7,1 milioni di euro.