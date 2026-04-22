Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
Il grande appuntamento è arrivato. La Lazio vola a Bergamo: contro l'Atalanta si gioca un posto in finale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 dell'andata all'Olimpico, con il gol di Musah nel finale. Sarri, ormai senza Provedel, Rovella e Furlanetto, ritroverà Marusic: probabilmente andrà in campo dall'inizio, con Lazzari pronto a subentrare. Di fronte a Motta in porta, al centro della difesa sarà confermata la coppia Gila - Romagnoli, con Nuno Tavares a sinistra. Non sono previsti cambi a centrocampo rispetto al Maradona: Basic (in vantaggio su Dele-Bashiru) chiuderà ancora il terzetto con Cataldi e Taylor. In attacco Cancellieri è in pole a destra, con Isaksen destinato alla panchina. Al centro si rivedrà Maldini, più avanti di Noslin e Dia. Pochi dubbi invece su Zaccagni, sicuro del posto a sinistra.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.