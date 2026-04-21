Lazio, Di Michele: "Dia o Maldini? In Coppa Italia punto su Noslin"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore David Di Michele ha detto la sua in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.
"La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c'è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall'altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca".
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