Lazio, Di Michele: "Dia o Maldini? In Coppa Italia punto su Noslin"

21.04.2026 19:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Di Michele: "Dia o Maldini? In Coppa Italia punto su Noslin"
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Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore David Di Michele ha detto la sua in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.

"La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c'è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall'altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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