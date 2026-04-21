Lazio, Basic o Dele-Bashiru contro l'Atalanta? Il pensiero di Sarri
21.04.2026 16:30 di Christian Gugliotta
Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha speso delle parole anche su Toma Basic, rientrato da poco dopo un lungo stop.
"È stato due mesi e mezzo fermo. Una volta rientrato, ha fatto molta fatica a Firenze, meno a Napoli. Sembra in evoluzione positiva, non so però quanti minuti abbia".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.