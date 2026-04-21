Giudice Sportivo | Lazio, un giocatore entra in diffida dopo il Napoli: ecco chi
21.04.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio è uscita con tre gialli dal Maradona dopo la vittoria contro il Napoli. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo al termine dell'ultima giornata di Serie A, sono stati ammoniti Dia, Cataldi e Taylor. Per il centrocampista olandese, in particolare, si tratta della quarta sanzione del suo campionato: per questo entra ufficialmente in diffida. Al prossimo cartellino salterà la gara successiva di campionato.
SESTA SANZIONE
CATALDI Danilo (Lazio)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)
PRIMA SANZIONE
DIA Boulaye (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.